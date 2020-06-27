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رياضة

جروس كان بيستغرب.. أوباما: أنتظر الحصول على فرصة بالمنتخب مع حسام البدري.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:24 م
جروس مدرب الزمالك
جروس مدرب الزمالك السابق
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حسن العمدة
علق يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك علي استمرار استبعاده من منتخب مصر .

وقال أوباما، عبر قناة الزمالك ، ان هذا نصيب، وكان من الممكن أن أنضم ولا أوفق ، ولا يوجد اى اعتراض علي قضاء ربنا واعمل كل ما فى وسعي واجهتد مع نادي الزمالك .


وشدد أوباما ، علي أن جروس مدرب الزمالك السابق، كان ينتظر طوال الوقت عن اعلان قائمة المنضمين لمنتخب مصر، معلقا: "كان بيستغرب بإنني لم انضم للمنتخب وقتها ".

وتابع ، جروس أخبرني لماذا لا ينطرون إليك وكان يجلس معي ويطالبني ألا أحزن لعدم ضمي .

واختتم نجم الزمالك ، تصريحاته ،أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سيسانده وسيمنحه الفرصة إذا كان متألقا وشخصية محترمة وجيدة، وسأحاول إقناعه بمهاراتي الفردية وقدراتي البدنية.
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