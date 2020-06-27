جروس كان بيستغرب.. أوباما: أنتظر الحصول على فرصة بالمنتخب مع حسام البدري.. فيديو

علق يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك علي استمرار استبعاده من منتخب مصر





وقال أوباما، عبر قناة الزمالك ، ان هذا نصيب، وكان من الممكن أن أنضم ولا أوفق ، ولا يوجد اى اعتراض علي قضاء ربنا واعمل كل ما فى وسعي واجهتد مع نادي الزمالك









وشدد أوباما ، علي أن جروس مدرب الزمالك السابق، كان ينتظر طوال الوقت عن اعلان قائمة المنضمين لمنتخب مصر، معلقا: "كان بيستغرب بإنني لم انضم للمنتخب وقتها ".





وتابع ، جروس أخبرني لماذا لا ينطرون إليك وكان يجلس معي ويطالبني ألا أحزن لعدم ضمي .



