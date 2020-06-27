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برلمان

أخبار البرلمان.. 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح.. والسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف للغش فى الامتحانات

السبت 27/يونيو/2020 - 11:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
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