أخبار البرلمان.. 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح.. والسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف للغش فى الامتحانات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 27 يونيو:7 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. تشريعية النواب تناقش مكافحة غش الامتحانات7 نقاط مهمة لحماية البيانات الشخصية بعد موافقة البرلمان على القانون الجديدبرلمانى عن إنشاء مستشفيات ميدانية: مزيد من الاحتياطات لحماية المواطنين من كورونابرلمانى يطالب بالتوسع فى إنشاء مصانع لاستغلال الثروات المعدنية فى مصربعد تجهيز مستشفى عزل بـ 4000 سرير.. برلمانى: بشرى لمصابي كورونابعد منعها فى المقاهي.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة دون تصريحتحرك عاجل من البرلمان لصرف العلاوات الخمس للصحفيين المحالين إلى المعاش