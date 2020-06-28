الخطر يتصاعد من جديد.. بريطانيا تدرس عزل مدينة كاملة بسبب كورونا

تواصل بريطانيا تسجيل حالات جديدة يوميًا للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو الأمر الذي لوحظ بشكل أكبر في مدينة ليستر، وهو ماقد يضطر الحكومة للعودة للإجراءات المشددة، وفقًا لما ذكرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية.





ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا 309360 آلاف، والموتى 43514 حالة.





قالت مصادر حكومية لم تكشف عن نفسها، أن الحكومة تدرس فرض العزل العام واعادة القيود بمدينة ليستر، بعدما زادت فيها أعداد الاصابات بالفيروس.





ويفكر جديًا، وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، فرض الحجر الصحي ووقف كل التنقلات في ليستر .









ويأتي ذلك في الوقت الذي خففت الحكومة البريطانية القيود وتخطط لإعفاء القادمين حجر صحي لمدة 14 يوما.



