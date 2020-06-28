أول يوليو.. «العمل الدولية» تعقد قمة عالمية افتراضية حول فيروس كورونا وعالم العمل

تعقد منظمة العمل الدولية فى جنيف قمة عالمية افتراضية رفيعة المستوى حول فيروس كورونا وعالم العمل، وذلك من 1 إلى 9 يوليو المقبل 2020، حيث ستكون هذه القمة أكبر تجمع على الإنترنت للعمال وأصحاب العمل والحكومات؛ لمناقشة كيفية معالجة الأثر الاقتصادى والاجتماعى للوباء، والذى كشف النقاب عن الضعف الشديد لملايين العمال والمؤسسات.





وسيبحث المشاركون فى قمة منظمة العمل الافتراضية الكيفية التي يمكن بها لمجتمع العمل أن يعيد البناء بشكل أفضل فى فترة التعافى من الجائحة، وستنظم الأحداث الإقليمية للمناقشات فى الفترة من 1 إلى 2 يوليو تليها ثلاثة أيام من المناقشات العالمية من 7 إلى 9 يوليو.



