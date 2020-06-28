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أخبار العالم

أول يوليو.. «العمل الدولية» تعقد قمة عالمية افتراضية حول فيروس كورونا وعالم العمل

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تعقد منظمة العمل الدولية فى جنيف قمة عالمية افتراضية رفيعة المستوى حول فيروس كورونا وعالم العمل، وذلك من 1 إلى 9 يوليو المقبل 2020، حيث ستكون هذه القمة أكبر تجمع على الإنترنت للعمال وأصحاب العمل والحكومات؛ لمناقشة كيفية معالجة الأثر الاقتصادى والاجتماعى للوباء، والذى كشف النقاب عن الضعف الشديد لملايين العمال والمؤسسات.

وسيبحث المشاركون فى قمة منظمة العمل الافتراضية الكيفية التي يمكن بها لمجتمع العمل أن يعيد البناء بشكل أفضل فى فترة التعافى من الجائحة، وستنظم الأحداث الإقليمية للمناقشات فى الفترة من 1 إلى 2 يوليو تليها ثلاثة أيام من المناقشات العالمية من 7 إلى 9 يوليو.

وتدرس القمة العالمية مجموعة من القضايا أهمها كيفية تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة فى هذه البيئة الجديدة، وأيضا ما الذى يجب القيام به لمعالجة نقاط الضعف الهائلة فى عالم العمل التى أوضحها الوباء، إضافة إلى ما يخص العمال الذين يحتاجون إلى دعم واهتمام خاصين، كما تناقش القمة قضية وضع حد للفقر والقضاء عليه كأحد الأهداف الرئيسية لعملية الانتعاش والكيفية التى يمكن للمجتمع الدولى بها أن يتحد مع هدف مشترك حقيقى، وأن يعيد تكريس نفسه لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
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