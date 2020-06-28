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تعليم

تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:18 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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نهلة الشربيني- محمد هاني- ايهاب عيد

تباينت آراء طلاب مدرسة الشهيد مصطفي عميرة مصر الجديدة، حول امتحان الديناميكا، اليوم الأحد، حيث عمت حالة من الفرحة على بعض الطلاب بعد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، لسهولة الامتحان، بينما كان في بعض النقاط الصعبة بالنسبة للبعض الآخر. 


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والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والمرور من بوابات التعقيم حرصًا على سلامتهم، وواصل أفراد الأمن عملهم في تأمين اللجان.

 

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2020 يؤدون اليوم، الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن.

 

وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور
تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور
تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور
تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور
تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور
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