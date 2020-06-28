علي جمعة يوضح أيهما أشد تأثيرا على الإنسان وسوسة النفس أم الشيطان.. ماذا تفعل للتغلب عليهما.. ويجيب عن سؤال: هل يأثم من ذهب للمسجد ووجده ممتلئًا فعاد للبيت؟









لا تطاوعه، لأنه يوسوس للجميع، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "إن الله جعل لكل منا قرين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟، قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم". وقال « جمعة »: "









هذا من بركة النبي - صلى الله عليه وسلم- وقوة حاله مع الله، فهو الأسوة الحسنة وسيد البشر، و لما أتاه الله من قوة الوحى والعبادة والقرب من الله». وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه في رواية أخرى: "فاسلم فلا يأمرني إلا بخير"، وفي رواية بالضم: "فاسلمُ" أي اسلم من اغوائه ووسوسته، لافتًا: «









وأضاف المفتي السابق أن إبليس ظهر لسيدنا عيسى- عليه السلام- وقال له: "ألست روح الله وكلمه، قال: نعم، فقال: ألقِ نفسك من فوق الجبل وقل يا رب، فقال له: اذهب يا خبيث ما كان لي أن امتحن الله"؛ فكان يريد أن يخالف، فسلم سيدنا عيسى منه".









ذكر الله يبعد الشيطان عن الإنسان ويحصنه منه، فيجعله في حالة من الإخلاص لله رب العالمين يقاوم فيها وساوسه، وبالرغم من ذلك يكون هناك شهوات للنفس ورغبات، وهذه يقومها بالتربية وكثرة العبادة وقلة الطعام والآنام والكلام؛ فلها خطة وبرنامج». وأكمل: "نعم يوجد وسواس، ولكنه مؤقت لا يتكرر، والإنسان هو الذي يجعل له سلطانا عليه لكي يطيعه"، واستطرد: «









ونوه « جمعة » إلى أن الله- أكد على الذكر تأكيدًا كثيرًا حتى جعله فوق كل عبادة، ففي بداية الصلاة نقول: "الله أكبر"، وفي نهايتها نقول: "السلام عليكم ورحمة الله" وهذا كله من الذكر، مشيرًا: «وفي باقي العبادات والشعائر كالحج أيضًا».









فالله رسم لنا برنامج لهذا وأعطانا الذكر ؛ للتحصن من الشيطان، والتوبة لنعود إليه. وبين عضو هيئة كبار العلماء أن الله - سبحانه- نبه على هذا الحصن الحصين الذي يهيإ للإنسان بعده عن هذا الكائن الشرير الذي يحاول الإغواء دائمًا، ويبقى عليه تدريب نفسه والوصول بها إلى ملكة الطاعة، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « .. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»، ( سورة البقرة: الآية 285)،









واستشهد بقوله - تعالى-: « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون»، ( سورة البقرة: الآية 152)، وقوله -سبحانه-: « .. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 35)، وقوله أيضًا: « .. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، ( سورة الأنفال: الآية 45).





















