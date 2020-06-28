في حملة تفتيشية مفاجئة.. ضبط أكياس دم مخالفة للاشتراطات الصحية داخل معمل طبي بفاقوس

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية.





من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بإدارة فاقوس الصحية بشن حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة عليها وضبط المخالف منها واتخاذ ما يلزم قانونًا.





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وقال وكيل وزارة الصحة إن جهود الحملة أسفرت عن ضبط معمل تحاليل طبية يعمل بدون ترخيص ويوجد به عمالة غير مؤهلة، كما تم ضبط 3 أكياس دم حديثة مخالفة للاشتراطات الصحية تم إعدادها للبيع لأحد المواطنين استغلالا لظروفه وخضوع زوجته لإجراء عملية جراحية.









وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم ضبط وتحريز أكياس دم غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس، كما تم التحفظ على مدير المعمل، مؤكدا أنه تم توفير 2 كيس دم لاستكمال إجراء العملية الجراحية للمريضة حفاظا على حياتها.