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اقتصاد

إى فاينانس: الحكومة أصبحت تتعامل بطريقة الدفع رقميا بشكل كبير

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:14 م
الدكتور إبراهيم سرحان
الدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس
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آية الجارحى
قال الدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، إن الحكومة أصبحت تتعامل بطريقة الدفع رقميا بشكل كبير.

وأضاف سرحان  في انطلاق ثانى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية" أن الشيكات قل إصدارها بنسبة 95 % ولم تستخدم في الحكومة الا بشكل قليل جدا، مشيرا الى أن البنك المركزي لم يصدر شيكات للحكومة منذ 2018.


وأكد سرحان أن المواطنين في المرور والنيابة يتعاملون الان عن طريق الكروت atm   والمحافظ الالكترونية، مشيرا إلى أنه جاري تطبيقه في الشهر العقاري وغيره من الأماكن.

وتابع سرحان أن التكنولوجيا أصبحت موجودة ويتم تفعيلها على عدد كبير من المواطنين، مطالبين بتطوير برامج الدفع في كافة المؤسسات لتقليل التنقل المواطنين لدفع متطلباتهم.
وشدد سرحان على أن تأمين وسائل الدفع بشكل كبير من قبل البنوك للحفاظ على ممتلكات العملاء، مشيرا إلى أن ساعدت بشكل كبير في التقدم بالتعامل بالبطاقات والمحافظ الالكترونية.
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