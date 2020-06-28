إى فاينانس: الحكومة أصبحت تتعامل بطريقة الدفع رقميا بشكل كبير

قال الدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، إن الحكومة أصبحت تتعامل بطريقة الدفع رقميا بشكل كبير.





ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية" أن الشيكات قل إصدارها بنسبة 95 % ولم تستخدم في الحكومة الا بشكل قليل جدا، مشيرا الى أن البنك المركزي لم يصدر شيكات للحكومة منذ 2018. وأضاف سرحان في انطلاق ثانى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حولبعنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية" أن الشيكات قل إصدارها بنسبة 95 % ولم تستخدم في الحكومة الا بشكل قليل جدا، مشيرا الى أن البنك المركزي لم يصدر شيكات للحكومة منذ 2018.









والمحافظ الالكترونية، مشيرا إلى أنه جاري تطبيقه في الشهر العقاري وغيره من الأماكن. وأكد سرحان أن المواطنين في المرور والنيابة يتعاملون الان عن طريق الكروت atmمشيرا إلى أنه جاري تطبيقه في الشهر العقاري وغيره من الأماكن.





وتابع سرحان أن التكنولوجيا أصبحت موجودة ويتم تفعيلها على عدد كبير من المواطنين، مطالبين بتطوير برامج الدفع في كافة المؤسسات لتقليل التنقل المواطنين لدفع متطلباتهم.

وشدد سرحان على أن تأمين وسائل الدفع بشكل كبير من قبل البنوك للحفاظ على ممتلكات العملاء، مشيرا إلى أن ساعدت بشكل كبير في التقدم بالتعامل بالبطاقات والمحافظ الالكترونية.