موجز السوشيال ميديا: مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من كورونا.. لقاء الخميسي ترد على شائعة مرض زوجها

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:إطلالة رقيقة .. هبة مجدي تشعل إنستجرام بفستان مشجردينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونالقاء الخميسي: إصابة عبد المنصف بفيروس كورونا خبر مضروبرسائل مهمة.. نسرين طافش لمتابعيها: لا تقسو على أنفسكم واقبلوها بكل ما فيهاشاهد.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان روزكل عام والأمير الحسين بألف خير.. رسالة الملكة رانيا لنجلها في عيد ميلادهكل عام والأمير الحسين بألف خير.. رسالة الملكة رانيا لنجلها في عيد ميلادهشاهد.. استعدادات صالح جمعة لانطلاق الدوري المصرينادى الزمالك يهنئ إسماعيل يوسف بـ عيد ميلاده .. شاهدشوبير ينفي إصابة باسم مرسى بـ فيروس كوروناهو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباعي تهاجم منتقدى يوسف الشريفقبل الفيروس أحلى.. دنيا سمير غانم بصحبة زوجها على انستجرامالشياكة.. سامح حسين يبهر الجمهور بصور له | شاهدبكلمات أغنية أحتاجك أنا.. أحلام تشارك جمهورها بصور جديدة له