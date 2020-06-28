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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من كورونا.. لقاء الخميسي ترد على شائعة مرض زوجها

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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منار نور
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:















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