إنشاء منصة إلكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية



وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الاسكندرية، برئاسة دكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة، على إنشاء المنصة الالكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية TMS بهدف تحقيق التاكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة الكترونية واحدة وفى إطار التطور فى التعلم عن بعد.

اقرأ أيضا:





جاء ذلك خلال انعقاد المجلس بتقنية الفيديو كونفرانس اليوم الاحد، الإجراءات الآحترازية التى اتخذتها الجامعة لإمتحانات طلاب المرحلة النهائية للعام الجامعى 2019/2020 لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتكوين فرق للمتابعة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب مع التأكيد على توزيع المعقمات والمطهرات على كافة اللجان ومتابعة عمليات التعقيم للقاعات، المدرجات، والطرقات ودورات المياه، وتوزيع الكمامات على الطلاب، قياس درجات الحرارة بصفة منتظمة، وكذلك آلية التخلص من المخلفات بطريقة دورية مع مراعاة توفير حجرات للعزل فى حالات الإشتباه.





وقدم رمضان الشكر لكل من ساهم فى مبادرة " معًا نستطيع " وهى المبادرة التى أطلقتها الجامعة لدعم الطلاب والعمالة اليومية والمؤقتة والأسر الأكثر تضررًا من إجراءات الحظر والتى انتهت إلى إطلاق عدد من القوافل إلى المجتمع المحلى وتوزيع المساعدات والمواد الغذائية لأكثر من 10 آلاف أسرة متضررة مع التأكيد على تكرار مثل هذه المبادرات مستقبلًا.





واشار إلى تبني قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إلى مبادرة " فكرتك " للإستفادة من أفكار الشباب الجامعى وخدمة المجتمع المدنى وتأهل 5 فرق من الجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة.





واستعرض المجلس مشروع تحالف الصناعات الغذائية والذى تقوده الجامعة بهدف تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات الغذائية حيث أكد الدكتور خالد السعدنى منسق عام تحالف الشركاء من الجامعات والمراكز البحثية والصناعية والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات الغذائية والحد من استيراد الآلات والربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية بمساعدة الباحثين المصريين.

وناقش المجلس عدة موضوعات مثل إصدار دليل إرشادى للإجراءات الإحترازية، دليل لمتاحف الجامعة، التقدم فى مشروع البصمة البيئية والعمل على إحراز مركز متقدم فى تصنيف Green Metric، والمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى لهذا العام والمشاركة فى جائزة Unesco فى مجال محو الأمية.