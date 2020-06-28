أخبار الرياضة.. المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر.. قيمة عقد فايلر السنوي مع الأهلي.. الإنتاج ينفي إصابة باسم مرسي بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
استقر مسئولو نادى المقاولون العرب على عرض طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للبيع بشكل نهائى وليس الإعارة.
نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، صحة ما تردد بشأن إصابة باسم مرسي لاعب الفريق بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".
وجه طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب رسالة نارية لمنتقدى انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أعلن نادي مصر سلبية جميع عينات مسحة كورونا للاعبيه والجهاز الفني والإداري.
نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صحة ما يتردد عن وجود مفاوضات مع الأندية لإلغاء مسابقة الدوري للموسم الحالي، وانطلاق موسم جديد.
يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، لمدة موسم بشكل رسمي بنفس الشروط المالية للعقد القديم مع بعض التغييرات في البنود.
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده وبقائه داخل جدران القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.
نفى محمد عبدالمنصف " أوسة " حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة إصابته بفيروس كورونا .
أكد تقرير صحفي بريطاني، أن 3 لاعبين في فريق ليفربول مهددون بعدم الحصول على ميدالية الدوري الإنجليزي، بعد حسم الريدز اللقب رسميا.