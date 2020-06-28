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السفير ماجد عبد الفتاح: السودان موقفها متطابق مع مصر وتخشى انهيار سد إثيوبيا.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك جلسة في مجلس الأمن باكر الغد بناء على طلب مصر ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سد النهضة.

و تابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب تعارض عقد جلسة في مجلس الأمن. وأشار إلى أن معارضة جنوب أفريقيا تاتي من واقع المسئولية بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي للعام الحالي وليس من باب العداوة بين مصر وجنوب أفريقيا حيث إن جنوب أفريقيا تريد أن يحظى الاتحاد الأفريقي بفرصة لحل الأزمة.

وتسائل السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، لماذا لم يتدخل الاتحاد الأفريقي في مرحلة سابقة حيث إن المفاوضات بدأت قبل سنوات؟

وأوضح ماجد عبدالفتاح أن الموقف المصري والسوداني بشأن سد النهضة متطابق مضيفا أن السودان لديه مخاوف أمنية من حدوث أي مشاكل في السد لأن هذا يهدد السودان بكميات كبيرة من المياه والطمي قد تتسبب في انهيار كل السدود السودانية وقد تصل المياه إلى مصر.
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