AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن متضامنا مع يوسف الشريف: حقه أن يختار نوع الفن الذي يقدمه

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:13 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
محمد بدران
وجه عميد لاعبي العالم احمد حسن, رسالة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر "  للفنان يوسف الشريف تضامنًا معه بعد تصريحاته الأخيرة التى تسببت فى اثارة الجدل . 


وكتبت احمد حسن "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين من حق صديقي يوسف الشريف أن يختار طريقه ونوع الفن الذي يقدمه طالما أن هذا لا يضرنا في شئ لأن في النهاية الفن له رسالة هادفة يسعى أن يقدمها أصحابها كل بطريقته وأعتقد أن الجميع يحب أن تكون الرسالة كذلك وفى النهاية على المشاهد أن يختار ما يناسبها" 

و أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.


وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.


أحمد حسن متضامنا مع يوسف الشريف: حقه أن يختار نوع الفن الذي يقدمه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كذبوا الكذبة وصدقوها.. يوسف الشريف: أرفض المشاهد الساخنة في أعمالي

تعليق غير متوقع من ريهام حجاج على يوسف الشريف

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

كل إنسان حر ما لم يضر.. لقاء سويدان توجه رسالة ليوسف الشريف

يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد تصريحاته المثيرة للجدل

الاحترام مش عيب.. أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لـ يوسف الشريف .. شاهد

ترشيحاتنا

بـ المايوه.. علا رشدى رفقة أطفالها على البحر.. شاهد

وفاة نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري

بعد التحركات الاستراتيجية.. الجيش الليبي: نرفض العدوان التركي.. ويجب إنهاء المليشيات

أخبار النادي الأهلي.. رسالة من أليو بادجي.. وفترة تعافي حسين الشحات

الجيش الليبي يستهدف 12 آلية عسكرية للميليشيات حاولت الاقتراب من الجفرة.. فيديو

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. محمد رمضان من داخل الطائرة من جديد

AdvertisementS

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

بسبب محمد صلاح.. نادى الإسماعيلى يثير الجدل ويتعرض لهجوم من الجماهير

أخبار النادي الأهلي.. رسالة من أليو بادجي.. وفترة تعافي حسين الشحات

أخبار الرياضة السعودية.. اعتزال محمد الشلهوب.. بيع يوسف البلايلي.. وإصابة دي سوزا بفيروس كورونا

خالد الغندور يعلن موعد ظهوره من جديد على قناة الزمالك ويوجه رسالة للأهلي

شائعات كورونا فى الدوري المصري.. إصابة محمود الخطيب.. وانتشار الفيروس بين لاعبي الزمالك

نتائج المسحة ظهرت اليوم.. الإنتاج الحربي يفتح النار على طارق يحيى بسبب باسم مرسي

تقارير: الأهلي السعودي يقرر بيع يوسف البلايلي

تعرف على قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل