أحمد حسن متضامنا مع يوسف الشريف: حقه أن يختار نوع الفن الذي يقدمه

وجه عميد لاعبي العالم احمد حسن , رسالة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " للفنان يوسف الشريف تضامنًا معه بعد تصريحاته الأخيرة التى تسببت فى اثارة الجدل .









وكتبت احمد حسن "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين من حق صديقي يوسف الشريف أن يختار طريقه ونوع الفن الذي يقدمه طالما أن هذا لا يضرنا في شئ لأن في النهاية الفن له رسالة هادفة يسعى أن يقدمها أصحابها كل بطريقته وأعتقد أن الجميع يحب أن تكون الرسالة كذلك وفى النهاية على المشاهد أن يختار ما يناسبها"





و أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.









وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.







