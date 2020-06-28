AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

4 أيام لا تنسى.. ماذا حدث في 30 يونيو حتى 3 يوليو؟

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:35 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
Advertisements
عبدالله قدري
لا تزال ثورة 30 يونيو محفورة في أذهان ووجدان الشعب، بكل أحداثها وتفاصيلها التي سطرها الشعب المصري في كافة ميادين المحروسة.

وفي هذه السطور يرصد "صدى البلد" ماذا حدث في أهم 4 أيام من عمر الثورة، من 30 يونيو وحتى 3 يوليو على النحو التالي..


30 يونيو

مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية، للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان.


1 يوليو

وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي يصدر بيانا عن مظاهرات الشعب قال فيه إن "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته"، وقال إن القوات المسلحة تعطي مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب".

2 يوليو

محكمة النقض تصدر حكما ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله الذي شغل منصبه بقرار من الرئيس الإخواني محمد مرسي.

3 يوليو

التلفزيون الرسمي يذيع بيان وزير الدفاع  الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي انحاز فيه لإرادة الشعب، وأعلن فيه نهاية حكم الإخوان، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثورة 30 يونيو وإفشال مخطط أخونة مصر والترويج للشرق الأوسط الجديد.. كيف نجح الجيش في إنقاذ مصر من الفوضى والإرهاب

حكم الجماعة الإرهابية لمصر .. إقصاء لطوائف المجتمع والسعي نحو الأخونة .. تغيير الهوية وافتعال الأزمات .. تقزيم دور الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي .. وخلق بؤرة إرهابية في سيناء

قيادي بـ«مستقبل وطن»: 30 يونيو ثورة شعب أنقذت المنطقة العربية بأكملها

حسب الله يهنئ السيسى والشعب بذكرى 30 يونيو.. ويؤكد: كشفت شياطين الإرهاب وأنهت حكم الفاشية الدينية

عنف الجماعة الإرهابية من أخونة مؤسسات الدولة إلى الخلاص في 30 يونيو.. أفرجوا عن الإرهابيين من السجون وهربوهم إلى سيناء

ترشيحاتنا

تعرف على قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

شاهد.. حلا شيحة تنشر صورة برفقة أبنائها الأربعة

وزير التعليم يقرر منح جميع الطلاب درجة السؤال الخاطئ بامتحان ديناميكا الثانوية العامة

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل