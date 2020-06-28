4 أيام لا تنسى.. ماذا حدث في 30 يونيو حتى 3 يوليو؟

لا تزال ثورة 30 يونيو محفورة في أذهان ووجدان الشعب، بكل أحداثها وتفاصيلها التي سطرها الشعب المصري في كافة ميادين المحروسة.





وفي هذه السطور يرصد "صدى البلد" ماذا حدث في أهم 4 أيام من عمر الثورة، من 30 يونيو وحتى 3 يوليو على النحو التالي..









30 يونيو





مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية، للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان.









1 يوليو





وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي يصدر بيانا عن مظاهرات الشعب قال فيه إن "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته"، وقال إن القوات المسلحة تعطي مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب".





2 يوليو





محكمة النقض تصدر حكما ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله الذي شغل منصبه بقرار من الرئيس الإخواني محمد مرسي.





3 يوليو





التلفزيون الرسمي يذيع بيان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي انحاز فيه لإرادة الشعب، وأعلن فيه نهاية حكم الإخوان، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.



