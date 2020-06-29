الملعقة السحرية تحارب الكوليسترول وترفع مناعتك

فوائد عديدة لتناول ملعقة صباحا من العسل فهو يساعد على التئام الجروح ورفع مناعتك ومحاربة العديد من الأمراض إليك أبرز فوائد تناول العسل يقدمها موقع برايت سايد.
1. العناية بالجروح
في بعض الأحيان ، قد لا يكون لديك مرهم مضاد حيوي ثلاثي لتضميد الجرح. ابحث عن العسل بدلًا من ذلك. ما عليك سوى وضع القليل من العسل على ضمادة مقاومة للماء ووضعه على الجرح.
2. الحفاظ على جهاز المناعة لديك
هل تبحث عن طريقة لتعزيز جهازك المناعي بشكل طبيعي و محاربة الأمراض يمكنك فى الوقت نفسه إضافة ملعقة من العسل إلى كوب الشاى فى الصباح .
3. علاج البشرة
العسل قناعًا فعال للوجه يعمل على تهدئة البشرة الجافة والإكزيما. إذا كان لديك حب الشباب ، فإن خصائص العسل المضادة للبكتيريا يمكن أن تقتل وتزيل البكتيريا الضارة.
4. العسل للحفاظ على أسنانك من التسوس
5. خفض الكولسترول السيئ
يساعد العسل على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم.
1. العناية بالجروح
في بعض الأحيان ، قد لا يكون لديك مرهم مضاد حيوي ثلاثي لتضميد الجرح. ابحث عن العسل بدلًا من ذلك. ما عليك سوى وضع القليل من العسل على ضمادة مقاومة للماء ووضعه على الجرح.
2. الحفاظ على جهاز المناعة لديك
هل تبحث عن طريقة لتعزيز جهازك المناعي بشكل طبيعي و محاربة الأمراض يمكنك فى الوقت نفسه إضافة ملعقة من العسل إلى كوب الشاى فى الصباح .
3. علاج البشرة
العسل قناعًا فعال للوجه يعمل على تهدئة البشرة الجافة والإكزيما. إذا كان لديك حب الشباب ، فإن خصائص العسل المضادة للبكتيريا يمكن أن تقتل وتزيل البكتيريا الضارة.
4. العسل للحفاظ على أسنانك من التسوس
يحتوي بشكل طبيعي على الهيدروكسيد ، الذي يقتل الجراثيم المسؤولة عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة. بدلًا من معجون الأسنان ، استخدم العسل على فرشاة الأسنان لتعزيز صحة الأسنان وتنشيط أنفاسك.
5. خفض الكولسترول السيئ
يساعد العسل على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار. تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار ، أو LDL ، إلى تكوين رواسب دهنية في الدورة الدموية ، مما يتسبب في انسداد الشرايين.
يساعد العسل على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم.