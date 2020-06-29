الملعقة السحرية تحارب الكوليسترول وترفع مناعتك

1. العناية بالجروح

2. الحفاظ على جهاز المناعة لديك

3. علاج البشرة





4. العسل للحفاظ على أسنانك من التسوس

يحتوي بشكل طبيعي على الهيدروكسيد ، الذي يقتل الجراثيم المسؤولة عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة. بدلًا من معجون الأسنان ، استخدم العسل على فرشاة الأسنان لتعزيز صحة الأسنان وتنشيط أنفاسك.

5. خفض الكولسترول السيئ

يساعد العسل على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار. تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار ، أو LDL ، إلى تكوين رواسب دهنية في الدورة الدموية ، مما يتسبب في انسداد الشرايين.