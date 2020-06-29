أخبار التوك شو.. تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر بـ 300 ألف جنيه.. ومصر تدخل ضمن قائمة المفوضية الأوروبية ضمن 5 دول عربية يصلح السفر منها وإليها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض ابرزها فى السطور التالية:





كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن موقف امتحانات الثانوية العامة من إجازة يوم الخميس بمناسبة ثورة 30 يونيو التى أعلنتها الحكومة.









كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب تبديل إجازة ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء لـ الخميس.





أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات تطوير ميدان التحرير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بتطوير الميادين الكبرى مثل التحرير والرماية .





قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اليوم نحتفل بافتتاح مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير، متابعا: الافتتاح دا يخرس أي حد يقول ماليش مكان للعلاج".





كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج شركة النصر سيارة كهربائية.









كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل زلزال بقوة 5.5 ريختر، شعر به بعض سكان القاهرة والجيزة.





قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منحنى الإصابات لازال تصاعديًا ولازالت اللجنة عند توقعاتها، وهي تراجع معدلات الإصابات في منتصف يوليو، متابعا أن تحقيق هذا الأمر شريطة التزام المواطن بالوعي والاجراءات الاحترازية والوعي الصحي.





قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد، إن المفوضية الأوروبية ستصدر لائحة بالدول التي يصلح السفر منها وإليها وفقا لدرجة الوباء.





أعربت إلهام نمر مذيعة القناة الأولى فى التليفزيون المصرى، عن سعادتها تجاه ترحيب كافة زملائها بعودتها للعمل بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشيرة إلى أنها كانت متماسكة جدًا خلال فترة عزلها التى استمرت إلى 18 يومًا فى منزلها.







