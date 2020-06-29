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محافظات

إنشاء وتوزيع 115 بيتا بدويا بوسط سيناء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:14 م
اجتماع محافظ شمال
اجتماع محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
قررت محافظة شمال سيناء، إنشاء 65 بيتا بدويا فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .. الى جانب توزيع 50 بيتا آخرين بتمويل من جهاز تعمير سيناء .

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' مع المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء لعرض خطة البيوت البدوية الممولة من جهاز تعمير سيناء .. بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورئيسا مركزى ومدينتى الحسنة ونخل ونوابهما .

وأكد المحافظ، على سرعة تنفيذ البيوت البدوية الواردة فى الخطة من انشاء 65 بيتا بدويا بكل من الحسنة ونخل ، وكذا توزيع البيوت التى تم الانتهاء منها وتخصيص نسبة منها للحالات الأكثر احتياجا من ذوى الاحتياجات الخاصة ( المعاقين ) وأسر الشهداء والمصابين والأرامل والمطلقات بواقع 10 % لكل منهم .

ووافق المحافظ على تحويل عقود الايجار الى مقابل انتفاع لمدة 25 عاما بواقع مبلغ 200 جنيه شهريا للبيوت الواقعة فى وسط المدينة ، و 100 جنيه فقط شهريا للبيوت الواقعة فى الأطراف أو خارج المدن وفى القرى .

وأشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ' الى وضع الضوابط الخاصة بتوزيع البيوت البدوية بنظام القرعة وفقا للأولويات ممن لم يسبق حصولهم على وحدات سكنية .. مع اخطار شركة الكهرباء والمواطنين من أصحاب البيوت البدوية الجديدة لتركيب عدادات الكهرباء خلال 3 شهور ، وعمل كشوف مختومة ومعتمدة بنتيجة القرعة .

ومن جانبه .. أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أن البيوت الجديدة تم توزيعها بواع 40 بيتا بمركز ومدينة الحسنة ، و 25 بيتا بمركز ومدينة نخل .

وأضاف أنه جارى انشاء عدد من المنافذ فى الحسنة والجفجافة بوسط سيناء لتوزيع منتجات التجمعات الزراعية التنموية بأسعار مخفضة .
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