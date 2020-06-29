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محافظات

بسبب كسر مفاجئ بماسورة..قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:06 م
كسر ماسورة مياه
كسر ماسورة مياه
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أصدرت محافظة الجيزة ، بيانا أكدت فيه أنه حدث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم وذلك أثناء تنفيذ أعمال بمحور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق " الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى  والمريوطية " مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى .

توضح المحافظة أن المناطق  المتأثرة بانقطاع المياه هى إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب .

ووجه اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط و تكثيف العمالة والمعدات وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.

كما وجه المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال علي الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي .

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