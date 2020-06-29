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مرأة

نشرة المرأة والصحة| تفاصيل لقاح كورونا الجديد Ad5-nCoV بعد نجاحه .. وسبب غريب لوضع الأرز فى الدولاب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:17 م
اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

أعلنت الصين اليوم عن توصلها للقاح قادرعلى حماية البشر من فيروس كورونا اطلق عليه اسم  Ad5-nCoV  وأثبتت الأبحاث نجاح اللقاح سريريًا، ووافق الجيش الصيني على استخدام لقاح Ad5-nCoV "لكوفيد-19" طورته بعدما تم التأكد فى وحدة الابحاث العسكرية أنه آمن وفعال إلى حد ما. 


ويأتى هذا الاعلان بعد أشهر طويلة تتسابق فيها دول العالم فى محاولة إيجاد علاج لوباء كورونا الذى خاض معركة شرسة مع العالم أسفرت عن عدد كبير من الإصابات والوفيات فى دول العالم. 

ورغم فعاليته في تطوير الأجسام المضادة ومنع الإصابة بالأمراض التنفسية، فهذا لا يعد دليلا نهائيا لاعتبار هذا اللقاح هو العلاج النهائي والأخير لفيروس كورونا، فربما لا يستطيع قتل الفيروس بالجسم بل يزيد الأجسام المضادة فقط ، والتقييم النهائي لهذا اللقاح سيظهر خلال 6 أشهر.

أوضح الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية ، أن هناك الكثير من المعلومات التى لايعرفها الناس عن أنواع الكمامات واستخدامتها الكمامة القماش فهى فعالة في الوقاية منفيروس كورونا وأى عدوى أما الكمامة الطبية يستخدمها الأطباء والمرضى والأشخاص المخالطين فقط وليس الأصحاء. 

يعد الأرز من الأطعمة التى يتم استخدامها فى صنع العديد  من الأطباق الشهية لذا فهو من الأطعمة الاساية التى تتواجد فى كل بيت .. ومالايعرفه كثيرون أن الارز له استخدامات عديدة خارج مجال الطهى فيتم انتاج بعض الاقنعة والوصفات التجميلية من ماء الأرز أو مسحوقه ولكن هناك ماهو أغرب من ذلك أن الأرز يوضع داخل الدلاب لحماية الملابس من التعفن وتغير رائحتها.
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