نشرة المرأة والصحة| تفاصيل لقاح كورونا الجديد Ad5-nCoV بعد نجاحه .. وسبب غريب لوضع الأرز فى الدولاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:





أعلنت الصين اليوم عن توصلها للقاح قادرعلى حماية البشر من فيروس كورونا اطلق عليه اسم Ad5 - nCoV و أثبتت الأبحاث نجاح اللقاح سريريًا، ووافق الجيش الصيني على استخدام لقاح Ad5 - nCoV "لكوفيد-19" طورته بعدما تم التأكد فى وحدة الابحاث العسكرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.







