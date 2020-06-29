AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب صوت تصفير الفرامل.. وطرق علاجه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:09 م
أسباب صوت تصفير
أسباب صوت تصفير الفرامل و طرق علاجة
Advertisements
اشرف عطية
الفرامل هي عنصر الأمان الأهم في السيارة ومثل أي جزء في السيارة، فهذه المنظومة معرضة للأعطال وهو ما قد يسبب خطرًا كبيرا في حال إهمالها وعدم العناية بها.. ومن أبرز مؤشرات أعطال الفرامل هو صدور صوت صفير عند الضغط عليها وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع .


أسباب صدور صوت صفير من الفرامل :


- انتهاء العمر الافتراضي لتيل الفرامل يبدأ الاحتكاك بين معدن التيل ومعدن الطنابير مما يسبب صوت الصفير، ويجب في هذه الحالة تغيير طاقم تيل الفرامل حتي يختفي هذا الصوت .


 - تركيب تيل فرامل مغشوش فهو يسبب زيادة في حرارة التيل، الذي يسبب بدوره صوت الصفير، لذا يجب عليك عند اختيار تيل الفرامل ان تختار "تيل" أصليا و ليس مغشوشا.


- تجاهل تغيير تيل الفرامل يؤدي إلى اعوجاج الطنبورة مما يسبب ارتجاج السيارة عند الضغط على الفرامل مع ظهور صوت الصفير، ولعلاج اعوجاج الطنبورة يجب ان تذهب للخراط و تقوم بعملية مس لتزيل الاعوجاجات .


- فك أحد مشابك تثبيت التيل او اهتزازها من مكانها فالتيل يعتمد علي مشابك حديدية صغيرة ليتم تثبيته وبسبب المطبات تهتز وتخرج هذه المشابك من مكانها  لتقوم بملامسة الطنبورة مسببة صوت احتكاك وصفير مزعجة و يمكن تغيير هذه المشابك او تثبيتها مرة اخري ليختفي الصوت .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز أعطال الفرامل و كيفية التغلب عليها

احذر من 3 أصوات في سيارتك

يصيب الأطفال وكبار السن.. اكتشف أعراض الربو

تعرف على مدة صلاحية زيت الفرامل ومخاطر عدم تغييره

أصوات غريبة في السيارة لا تقلق من سماعها

لتفادي الأعطال المفاجئة.. نصائح مهمة لتخفيض مصاريف صيانة السيارة

ترشيحاتنا

اللواء مدحت قريطم: إعلان الرئيس السيسي عن النظام المرورى الجديد سيساعد في ضبط المخالفات| فيديو

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي

أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف حول مسلسل الاختيار.. شاهد

أذابا جثتها فى بوتاس.. حبس المتهميَن باغتصاب طفلة فيصل انتقاما من والدتها

طبيبة بدرجة مقاتلة.. معلومات لا تعرفها عن وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية

حقيقة رغبة سيدة الكورونا في العودة لزوجها بعد إلقائها من شرفة المنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي