أسباب صوت تصفير الفرامل.. وطرق علاجه









أسباب صدور صوت صفير من الفرامل :















- تركيب تيل فرامل مغشوش فهو يسبب زيادة في حرارة التيل، الذي يسبب بدوره صوت الصفير، لذا يجب عليك عند اختيار تيل الفرامل ان تختار "تيل" أصليا و ليس مغشوشا.





- تجاهل تغيير تيل الفرامل يؤدي إلى اعوجاج الطنبورة مما يسبب ارتجاج السيارة عند الضغط على الفرامل مع ظهور صوت الصفير، ولعلاج اعوجاج الطنبورة يجب ان تذهب للخراط و تقوم بعملية مس لتزيل الاعوجاجات .





- فك أحد مشابك تثبيت التيل او اهتزازها من مكانها فالتيل يعتمد علي مشابك حديدية صغيرة ليتم تثبيته وبسبب المطبات تهتز وتخرج هذه المشابك من مكانها لتقوم بملامسة الطنبورة مسببة صوت احتكاك وصفير مزعجة و يمكن تغيير هذه المشابك او تثبيتها مرة اخري ليختفي الصوت .





