AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب محافظ بني سويف: الرئيس السيسي اهتم بالشباب منذ توليه المسئولية .. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:30 م
بلال حبش
بلال حبش
Advertisements
محمود محسن
أكد بلال حبش نائب محافظ بني سويف أن تجربته قبل أن يصبح نائبا لمحافظ بني سويف كانت مختلفة، موضحا أنه كان متواجدا  ضمن مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيية مهتمة بالعمل السياسي. 

وأضاف حبش خلال مداخلة عبر تطبيق skype  لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن التجربة كانت منذ تولى الرئيس السيسي الرئاسة فى عام 2014 وكان هناك اهتماما بالشباب.

وتابع نائب محافظ بني سويف أن عام 2016 كان عام الشباب حيث كان مؤتمر الشباب مؤكدا انها كانت أول مشاركة له في مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم أيضا.

وأشار بلال حبش إلى أنه  قام بالانضمام للعمل العام منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، مؤكدا أنه بعد ذلك كان أمين اتحاد طلاب جامعة الازهر ومارس العمل السياسي منذ ثورة يناير.

وقال نحن كنواب محافظين واجهنا عددا من الأزمات خلال الفترة الأخيرة من أزمة الأمطار وأزمة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يواصل لقاءاته بالمجلس الاستشاري للشباب لدعم الخطة التنموية

أمين شئون المجالس المحلية بمستقبل وطن: الشباب تقلدوا مناصب قيادية فى عهد السيسي وأحلامهم أصبحت حقيقة.. فيديو

بعد عامين من تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب مشاركة فعالة بـ السلطة التنفيذية وقيادة الحياة السياسية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف دور الأحزاب في تمكين الشباب بالمواقع القيادية.. فيديو

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحل ازمة سد النهضة

عداد كورونا.. الصحة: 66754 مصابا.. 17951 شفاء.. 2872 وفاة

سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

الكمامة الطبية مضروبة والقماش أفضل.. مفاجأة من رئيس المستلزمات الطبية.. شاهد

الموت يفجع أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي

استئناف العمل داخل المطارات المصرية بكامل قوتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة