نائب محافظ بني سويف: الرئيس السيسي اهتم بالشباب منذ توليه المسئولية .. فيديو

أكد بلال حبش نائب محافظ بني سويف أن تجربته قبل أن يصبح نائبا لمحافظ بني سويف كانت مختلفة، موضحا أنه كان متواجدا ضمن مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيية مهتمة بالعمل السياسي.





وأضاف حبش خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن التجربة كانت منذ تولى الرئيس السيسي الرئاسة فى عام 2014 وكان هناك اهتماما بالشباب.





وتابع نائب محافظ بني سويف أن عام 2016 كان عام الشباب حيث كان مؤتمر الشباب مؤكدا انها كانت أول مشاركة له في مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم أيضا.





وأشار بلال حبش إلى أنه قام بالانضمام للعمل العام منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، مؤكدا أنه بعد ذلك كان أمين اتحاد طلاب جامعة الازهر ومارس العمل السياسي منذ ثورة يناير.



