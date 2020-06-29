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محافظات

إيبارشية مغاغة والعدوة عودة ممارسة الشعائر الدينية الإثنين المقبل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:09 م
ايبارشية مغاغه والعدوة
ايبارشية مغاغه والعدوة
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ايمن رياض
أعلنت ايبارشية مغاغة والعدوة شمال المنيا فى بيان لها عودة ممارسة الشعائر الدينية يوم  الإثنين المقبل ٦ يوليو القادم 

وذلك عقب إجتماع الأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة وبحضور الآباء الوكلاء وسكرتارية المطرانية واللجنة الطبية بالايبارشية بمقر المطرانية 

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وأكد البيان الصادر علي عودة صلوات القداسات الإلهية بدأ من يوم الإثنين الموافق  6 يوليو القادم طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والأحد لحين إنتهاء الإجراءات الاحترازية. وإقامة صلوات الاكاليل والجنازات طبقا للتعليمات وأيضا إستمرار تعليق خدمات التربية الكنسية والأنشطة الاخري لحين إشعار آخر مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحين إنتهاء جاءحة فيروس كورونا 

واختتم الأنبا اغاثون البيان الصادر عنة بالدعاء بأن يرفع الله الوباء عن مصر والكنيسة والعالم أجمع

يذكر أن ايبارشية المنيا وابوقرقاص برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية أعلنت تأجيل الصلاة حتى منتصف يوليو المقبل 
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