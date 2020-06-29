أحمد موسى عن عدم احترام الرئيس الفرنسي لـ أردوغان: مش أول مرة يمسح به الأرض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي أصدر تصريحات قوية أهان بها الرئيس التركي رجب أردوغان، موضحا أن ماكرون أكد أن «تركيا تهدد أصدقاءنا في مصر وتونس ودول أفريقيا.. وعلى تركيا أن تتحمل المسئولية الجنائية عن ما يجري في الأراضي الليبية».





وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «خذوها مني على الهواء.. دي مش أول مرة يمسح به الأرض».





وتابع أحمد موسى «من الآخر الرئيس ماكرون لا يحترم أردوغان ولا يعتبره موجودا، وتصريحاته القوية لأن فرنسا لها مصالح في ليبيا».





ونوه أحمد موسى بأن "تدخل الإرهابي التركي أردوغان في ليبيا وتحويلها إلى مرتع للإرهاب ليس في مصلحة كل دول الجوار لليبيا".



