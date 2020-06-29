البرازيل تتأهب لغزو ملايين من أسراب الجراد

يهدد سرب من الجراد بغزو البرازيل حيث تواجه البلاد أيضًا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا التاجي في العالم.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، تشكلت اسراب الجراد التي يعتقد أنه تحتوي على 40 مليون جرادة ، في دولة باراجواي الشهر الماضي ، حيث عانت الأرجنتين من أسراب الجراد التى أضرت بأغلب المحاصيل القصب والشوفان والقمح والذرة.





ولكن قبل تسعة أيام ، اتجهت نحو الشرق ، وهي الآن تتجه نحو الحدود مع البرازيل وأوروجواي.





و يأتي ذلك بعد أن دمرت أسراب الجراد في الهند وشرق أفريقيا ، محاصيل في تلك البلدان.





فيما تم وضع ولايتين برازيليتين ريو غراندي دو سول وسانتا كاتارينا، في حالة تأهب عند وصول الحشرات التي يمكن أن تتحرك ما يصل إلى 93 ميلًا في اليوم.





و يقول الخبراء أن وصول الطقس البارد والأمطار في الأيام الأخيرة قد أبطأ تقدمه ، مما جعل الحشرات تكاسل.