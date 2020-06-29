AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

البرازيل تتأهب لغزو ملايين من أسراب الجراد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:28 م
صدى البلد
Advertisements

يهدد سرب من الجراد بغزو البرازيل حيث تواجه البلاد أيضًا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا التاجي في العالم.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، تشكلت اسراب الجراد التي  يعتقد أنه تحتوي على 40 مليون جرادة ، في دولة باراجواي  الشهر الماضي  ، حيث عانت الأرجنتين من أسراب الجراد التى أضرت بأغلب المحاصيل القصب والشوفان والقمح والذرة.


 ولكن قبل تسعة أيام ، اتجهت نحو الشرق ، وهي الآن تتجه نحو الحدود مع البرازيل وأوروجواي.


و يأتي ذلك  بعد أن دمرت أسراب الجراد  في الهند وشرق أفريقيا ، محاصيل في تلك البلدان.


فيما تم وضع ولايتين برازيليتين  ريو غراندي دو سول وسانتا كاتارينا، في حالة تأهب عند وصول الحشرات التي يمكن أن تتحرك ما يصل إلى 93 ميلًا في اليوم.


و يقول الخبراء أن وصول الطقس البارد والأمطار في الأيام الأخيرة قد أبطأ تقدمه ، مما جعل الحشرات تكاسل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلالة بسبب كورونا | أسراب جراد تجتاح إفريقيا وتدمر محاصيل 5 دول.. تفاصيل

فيديوجراف.. أسراب جراد تجتاح أفريقيا

شاهد.. ملايين من أسراب الجراد تغزو الهند وتلتهم محاصيلها

بعد تحذيرات الفاو.. نقابة الفلاحين: حدود مصر مؤمنة ضد هجوم الجراد الصحراوى

لمنع دخول الجراد.. الزراعة تعلن حالة الطوارئ.. والفلاحين: حدود مصر آمنة

أسراب هائلة من الجراد تغزو الأرجنتين وتلتهم المحاصيل .. فيديو

ترشيحاتنا

مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاثة

امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تعلن وفاة رئيس لجنة ونقل طالب و10 مراقبين للمستشفى

الصحة: 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و83 وفاة

أذابا جثتها فى بوتاس.. حبس المتهميَن باغتصاب طفلة فيصل انتقاما من والدتها

رفع أسعار تذاكر القطارات بين الحقيقة والشائعات.. القصة كاملة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة