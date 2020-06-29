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رياضة

أخبار الرياضة.. كواليس تعاقد الزمالك مع دونجا.. صديق محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالتالي:



وضعت إدارة ليفربول السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي على رأس قائمة اللاعبين الذين ترغب فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.


توصل مسئولو نادي الزمالك، لاتفاق مع عماد نبيل دونجا بشأن الانتقال لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.


نشر اللاعب نبيل عماد دونجا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة جديدة له وذلك بعد الأنباء المؤكدة عن تعاقده رسميا مع الزمالك. 



نشر احمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم نادي الزمالك بدفع مستحقات مالية للمدرب العام بيير أندريه شورمان ومدرب الحراس توماس جروتر اللذين تواجدا في الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق.



أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.




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