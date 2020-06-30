شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية في السعودية

مع عودة الحياة لطبيعتها واستعادة بعض القطاعات والأفراد نشاطهم، أعلنت منصة «أبشر» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشروط اللازمة لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر الحساب الخاص بها.





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وجاءت شروط تجديد العمالة المنزلية كالآتي:





1- سريان جواز سفر العامل.





2- سداد رسوم الخدمة.





3- وجود تأمين طبي سارٍ للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة).





4- سداد المخالفات المرورية للعامل.





5- ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل.





6- عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عامًا أو أكبر.



