معيط: أنفقنا 61 مليار جنيه من أصل 100 خصصها الرئيس لمجابهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا أنفقنا 61 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس لمجابهة أزمة فيروس كوفيد-19، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بحكمة عالية.





وأضاف معيط ، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء الاثنين، أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، لافتا إلى أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.





وأضاف الوزير، أنه لا نجاح لأي إصلاح اقتصادي دون مراعاة البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء.





وأشار معيط، إلى أن الدولة حرصت على منع الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتابع وزير المالية، أن تقارير صندوق النقد الدولي مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.



