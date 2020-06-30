AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: 90.2% نسبة النجاح في عينة إنجليزية الثانوية .. و149 حصدوا الدرجات النهائية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:17 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و 457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.

وأضاف حجازى، إن 4982 طالب/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالب/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم عقد اجتماع، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وأسفر الاجتماع على أن مضمون الامتحان ومفرداته واضحة ولم يحدث أى جدال حول أى سؤال أو إجابته.

كما كلف الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، جميع لجان النظام والمراقبة بتشريح الأسئلة لتحديد نسبة الطلاب الذين لم يجيبوا أو أجابوا على كل سؤال لتحديد مستوى السهولة والصعوبة وتحديد القدرة التمييزية لكل سؤال ، وقد أوضحت نتيجة التشريح أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردا على شكاوى صعوبة إنجليزية الثانوية العامة .. التعليم : سنقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية

بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة.. حقيقة تعديل نموذج اجابة الانجليزية وإعادة توزيع الدرجات

تصحيح المسودة والأخذ بالدرجة الأعلى.. أبرز توجيهات التعليم لمقدري درجات الثانوية العامة

بدء تصحيح إنجليزي الثانوية العامة الإثنين.. والتعليم تحسم الجدل بشأن الجزئيات الصعبة

بعد تصحيح عينة عربي الثانوية العامة.. 112 طالبا حصدوا الدرجات النهائية

أسئلة تثير الجدل في امتحانات الثانوية العامة 2020.. قطعة الإنجليزي منقولة من موقع دولي وبها كلمات صعبة.. وسؤال في الديناميكا بلا إجابة وإحالة واضعه للتحقيق.. والتعليم ترد ببيانات رسمية لطمأنة الطلاب

ترشيحاتنا

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور

باحتياطي يزيد على مليون أوقية.. البترول تعلن عن كشف تجاري جديد للذهب في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية

أهم الأخبار على مدار الساعة .. أزمة سد النهضة في مجلس الأمن.. وتصريحات مثيرة لوزير المالية بسبب دعم البنزين

بعد تأكد عدم إصابة زوجها بكورونا.. شاهد أحدث ظهور للقاء الخميسي

شاهد.. أغرب حالة ولادة في العالم .. صور

من أمام البحر.. شيري عادل تستمتع بإجازة الصيف

AdvertisementS

قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

شاهد.. قائد قوات الدفاع الجوي: قادرون على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن الوطن

للمتعافين من كورونا.. الأطباء يحذرون من خطر يهدد حياتهم

انفجار ضخم ومقتل قائد عسكري.. تفاصيل تفجيرات جيش العدل بجنوب شرق إيران

بشرى سارة.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات غدا

3 شروط للخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها

بإجمالي 194259 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا

بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر

هاني سويلم: مندوب إثيوبيا أعلن عن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة.. فيديو

حدث ليلا .. 39 رسالة من مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة .. تسريب مكالمات إهانة ترامب لزعماء العالم

ليس دونجا فقط.. شوبير يعلن اتفاق الزمالك مع لاعب جديد من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور

بمناسبة 30 يونيو .. الداخلية توزع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.. صور

ريلمي تطلق هاتف Realme C11 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور