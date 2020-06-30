الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات: السوق شهدت انتعاشة كبيرة في المبيعات بعد 30 يونيو

قال المهندس حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن سوق السيارات شهدت فترة كئيبة منذ عام 2011 حتى عام 2013، حيث انخفضت المبيعات إلى 165 ألف سيارة نتيجة إحساس المواطن بعدم الأمان وعدم استقرار الوضع الاقتصادي في الدولة.





وأكد حسين مصطفى، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه بعد 30 يونيو وصلت المبيعات إلى 200 ألف سيارة في السنة ثم وصلت إلى 293 ألف سيارة بعد أن عادت مصر مرة أخرى من يد الإخوان، فعاد مرة أخرى الأمان للمواطن، وبدأ الإقبال على شراء السيارات من جديد.





وأوضح أن شركات السيارات بدأت بعد 30 يونيو العودة من جديد، ومن أبرز هذه الشركات هي عودة خط إنتاج مرسيدس بنز من جديد.





وأضاف أن قطاع السيارات بعد ثورة 30 يونيو شهد استقرارا بشكل كبير، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وتابع: "كما أننا سنجد أيضا أن شركة النصر للسيارات تستعد الآن لإنتاج أول سيارة كهربائية خلال اتفاقية شراكة بين شركة صينية، وذلك بعد توقف دام 11 عاما".