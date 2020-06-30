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رياضة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:04 م
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ33، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

وتقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه لأرجنتيني ليونيل ميسي لمداة جراحه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد، بعد التعادل المخيب أمام سليتا فيجو 2 - 2، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار الخامس له على التوالي أمام برشلونة،و تعريز تواجده بالمركز الثالث، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقام مباريات الدوري الإسباني، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد:

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 85 نقطة.


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