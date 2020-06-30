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سيارات

الرواس: مصر قادرة على تصنيع السيارات بعد 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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أماني نوار

أكد سيد محمود مدير العام لشركة الرواس للسيارات أن السوق المصري للسيارات شهد تحسنا كبيرا وملحوظا بعد ثورة30 يونيو خاصة بعد الهبوط الكبير بعد 2011.


وأوضح سيد محمود في تصريح خاص لـ" صدى البلد " أن قطاع السيارات لم يشهد أي استقرار قبل 30 يونيو خاصة أن الدولة المصرية كانت في قبضة الإخوان وعدم شعور المواطنين بالامان  فكان طبيعيا أن  يعاني  القطاع من بعض التغيرات.


وقال سيد محمود: "على الرغم من التحولات الكثيرة التي شهدتها الدولة المصرية، إلا ان السوق المصري للسيارات استطاع الصمود واجتاز هذه المرحلة وعادت المبيعات في الزيادة من جديد  بعد 30 يونيو".

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وقال سيد محمود إن مصر قادرة بعد 30 يوينو على تصنيع السيارات خاصة وأن مصر حاليا يتم فيها تجميع الكثير من السيارات العالمية وهي مرسيدس وبي إم دبليو ونيسان، بالإضافة إلى أن شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام قررت إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وستنتج الشركة المصرية سيارة كهربائية طراز E70 التي تنتجها شركة صينية من خلال اتفاقية شراكة.

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