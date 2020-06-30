بمشاركة عشرات الشباب.. انطلاق مبادرة "ارفع راسك فوق" للاحتفال بثورة 30 يونيو بالإسكندرية

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء مبادرة "أرفع راسك فوق" للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أِشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإشراف دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضية بالإسكندرية.





وقالت دكتورة صفاء الشريف، إن المبادرة عبارة عن مهرجان بالطائرات الورقية احتفالا بذكرى ثوره ٣٠ يونيو "ثورة شعب" بجميع محافظات الجمهورية لتغطي سماء الجمهورية بعلم مصرنا الغالية في احتفالية كبرى تمهيدًا لعوده النشاط الرياضي.

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وأشارت إلى مشاركة العشرات من الشباب بطائرات ورقيه يزينها علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة تحيا مصر.



