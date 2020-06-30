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محافظات

بمشاركة عشرات الشباب.. انطلاق مبادرة "ارفع راسك فوق" للاحتفال بثورة 30 يونيو بالإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:21 م
مبادرة أرفع راسك
مبادرة أرفع راسك فوق
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أحمد بسيوني

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء مبادرة "أرفع راسك فوق" للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أِشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإشراف دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضية بالإسكندرية.


وقالت دكتورة صفاء الشريف، إن المبادرة عبارة عن مهرجان بالطائرات الورقية احتفالا بذكرى ثوره ٣٠ يونيو "ثورة شعب" بجميع محافظات الجمهورية لتغطي سماء الجمهورية بعلم مصرنا الغالية في احتفالية كبرى تمهيدًا لعوده النشاط الرياضي.

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وأشارت إلى مشاركة العشرات من الشباب بطائرات ورقيه يزينها علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة تحيا مصر.


وأعربت عن أملها أن تستمر الاحتفالات ويرفرف علم مصرنا الحبيبة فوق سماء بحرها يعزف انشودة الانتصار والعزة.

بمشاركة عشرات الشباب.. انطلاق مبادرة "ارفع راسك فوق" للاحتفال بثورة 30 يونيو بالإسكندرية
بمشاركة عشرات الشباب.. انطلاق مبادرة "ارفع راسك فوق" للاحتفال بثورة 30 يونيو بالإسكندرية
بمشاركة عشرات الشباب.. انطلاق مبادرة "ارفع راسك فوق" للاحتفال بثورة 30 يونيو بالإسكندرية
بمشاركة عشرات الشباب.. انطلاق مبادرة "ارفع راسك فوق" للاحتفال بثورة 30 يونيو بالإسكندرية
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