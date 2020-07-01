في لمح البصر .. 4 حيل مذهلة لإطالة شعرك لـ سنتيمترات

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يحفز عصير الصبار نمو الشعر ويساعد في العناية بفروة الرأس فقط قصى بضعة أوراق الصبار و قطعى كل ورقة إلى نصفين لإفراز العصير ودلكي العصير على جذور شعرك. يحسن استخدام حركات التدليك الدورة الدموية ويضمن امتصاصًا أفضل و اترك القناع لمدة ساعتين على الأقل. إذا كنت تريد ، يمكنك تركه بين عشية وضحاها.



2. إعداد قناع بانثينول





D-panthenol هو فيتامين اصطناعي B5 ، والذي يتم إدخاله في الجلد ، ويتحول إلى حمض البانتوثنيك - مادة كيميائية معروفة بتطبيع حالة البشرة. وتشمل خصائصه استعادة بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر.





3. اغسل شعرك بخل التفاح





القيام بذلك عدة مرات في الشهر سيكون كافيًا. ينشط خل التفاح بصيلات الشعر فقط اغسلى شعرك و استخدمى خل التفاح بدلًا من بلسم الشعر فهو يساعد على إطالة الشعر بشكل أسرع





4. استخدم الزيوت العطرية





لزيوت الجوجوبا واللوز والخزامى وإكليل الجبل والزعتر تأثير مفيد على بصيلات الشعر من خلال تزويد فروة رأسك بعدد كبير من الفيتامينات والمكونات العشبية.





اخلطي الزيوت العطرية وضعي المزيج على جذور شعرك. انتظر 2-3 ساعات.



