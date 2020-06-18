نتائجها مضمونة وأقوى من الأدوية.. 3 حيل لإطالة الشعر

من الجذور والتخلص من

وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون



ماذا تحتاجين



1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون



1 ليمون



زيت روزمارى

تعليمات الإستخدام



فى وعاء يتم إضافة الأفوكادو المهروس ثم زيت الزيتون وزيت الروزمارى والليمون ويتم مزجهم جيدا ليشكلوا عجينة متجانسة



يتم ترك القناع على الرأس حوالى 60 دقيقة تقريبا



وصفة الحناء والكركم



كونات وصفة تفتيح الشعر:





- كوب حناء.





- كوبين من الماء





- ملعقتين من الكركم





- ملعقة كبيرة القهوة





- عصير ليمونة





- ملعقة من مغلى البابونج

طريقة التطبيق:





في وعاء صغير صبي كوب من خليط الحناء و أضيفي المكونات





يمكنك إضافة الماء لمزج المكونات وزعى المكونات على الشعر مع التدليك من الجذور حتى الأطراف وأتركيه على الشعر حوالى 3ساعات ثم أغسلى الشعر بالطريقة المعتادة



وصفة الأفوكادو وبذور الحلبة



