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مرأة

نتائجها مضمونة وأقوى من الأدوية.. 3 حيل لإطالة الشعر

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:01 ص
اطالة الشعر
اطالة الشعر
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لمياء الياسين
بمكونات طبيعية وغير مكلفة من مطبخك يمكنك إطالة الشعر من الجذور والتخلص من تساقط الشعر وإعادة الحيوية بوصفات سريعة من مطبخك إليك الوصفات وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى. 


وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون

 ماذا تحتاجين

1 ثمرة أفوكادو ناضجة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ليمون
زيت روزمارى

تعليمات الإستخدام

فى وعاء يتم إضافة الأفوكادو المهروس ثم زيت الزيتون وزيت الروزمارى والليمون ويتم مزجهم جيدا ليشكلوا عجينة متجانسة
يتم ترك القناع على الرأس حوالى 60 دقيقة تقريبا


وصفة الحناء والكركم

كونات وصفة تفتيح الشعر:

- كوب حناء.

- كوبين من الماء

- ملعقتين من الكركم

- ملعقة كبيرة القهوة

- عصير ليمونة

- ملعقة من مغلى البابونج
 
طريقة التطبيق:

 في وعاء صغير صبي كوب من خليط الحناء و أضيفي المكونات

يمكنك إضافة الماء لمزج المكونات وزعى المكونات على الشعر مع التدليك من الجذور حتى الأطراف وأتركيه على الشعر حوالى 3ساعات ثم أغسلى الشعر بالطريقة المعتادة
وصفة الأفوكادو وبذور الحلبة 

ماذا تحتاجين

2 ملعقة كبيرة من مغلى بذور حلبة
ملعقتان من الأفوكادو المهروس

طريقة تحضير القناع لعلاج تساقط الشعر  ..

فى وعاء تنقع بذور الحلبة  طوال الليل.

في الصباح ، صفي البذور ويجب طحنها في الخلاط  مع مهروس الأفوكادو لصنع معجون وضعيه على فروة رأسك وشعرك واتركي  القناع  لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو
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