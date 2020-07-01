ترامب يحذر الصين: غضبي يزداد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غضبه يزداد يوما بعد يوم من الصين بسبب انتشار وباء كورونا "كوفيد-19".





وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بينما أرى الوباء ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الضرر الهائل الذي ألحقه بالولايات المتحدة الأمريكية.. أصبحت غاضبًا أكثر فأكثر من الصين. يمكن للناس رؤيته ، ويمكنني أن أشعر به".





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وفي وقت سابق، قال أنتوني فوتشي، مستشار الصحة في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليس لديها السيطرة الكاملة على فيروس كورونا، ويمكن أن تتجاوز الإصابات الجديدة اليومية 100 ألف؛ في حال استمر تفشي الفيروس بالسرعة الحالية.





وأضاف فوتشي أمام أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عقدتها لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بالكونجرس أن حوالي 50% من جميع الحالات الجديدة قادمة من 4 ولايات هى فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وأريزونا.



