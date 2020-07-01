AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يحذر الصين: غضبي يزداد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:30 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غضبه يزداد يوما بعد يوم من الصين بسبب انتشار وباء كورونا "كوفيد-19".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بينما أرى الوباء ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الضرر الهائل الذي ألحقه بالولايات المتحدة الأمريكية.. أصبحت غاضبًا أكثر فأكثر من الصين. يمكن للناس رؤيته ، ويمكنني أن أشعر به".

اقرأ أيضا:
وفي وقت سابق، قال أنتوني فوتشي، مستشار الصحة في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليس لديها السيطرة الكاملة على فيروس كورونا، ويمكن أن تتجاوز الإصابات الجديدة اليومية 100 ألف؛ في حال استمر تفشي الفيروس بالسرعة الحالية.

وأضاف فوتشي أمام أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عقدتها لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بالكونجرس أن حوالي 50% من جميع الحالات الجديدة قادمة من 4 ولايات هى  فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وأريزونا.

وحسب "سي إن بي سي" الأمريكية، تسجل الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا، وهو ضعف المعدل في منتصف مايو، 22.800 حالة، مدفوعة بتفشي الفيروس في الولايات الجنوبية والغربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 ولايات أمريكية تشهد أعلى معدلات يومية من الإصابات منذ تفشي كورونا

انتشار مخيف.. الولايات المتحدة تسجل 76 ألف إصابة بكورونا خلال يومين

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشار ترامب: زيادة إصابات كورونا في أمريكا مقلقة بسبب تجاهل المواطنين للتعليمات

مستشار ترامب: أمريكا تتجه لتسجيل 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

هل تقبل الصلاة إذا نسيت التشهد الأخير؟.. الإفتاء تجيب

السعودية تتخلص من فيروس كورونا في هذا التوقيت

أخبار التوك شو .. فيروس صيني جديد يهدد بكارثة عالمية.. وعبد المجيد محمود: الإخوان جماعة غبية وغير مؤهلة للحكم

التواجد في المطار قبل الإقلاع بـ 4 ساعات.. مصر للطيران: 14 رحلة غدا إلى أوروبا والخليج

تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

غنية بمضادات الأكسدة وترفع المناعة.. فوائد مدهشة للكزبرة

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن