بمناسبة عودة النشاط السياحى ... صورة مبهجة للأجانب مع المصريين.. شاهد





لكن مع القرارات الجديدة للحكومة المصرية التى سمحت لعودة الحياة مرة أخرى منذ يوم السبت الماضى , والتعايش مع فيروس كورونا ولكن مع اتباع كافة الاجرارات الإحترازية تم تداول صور مبهجة عن عودة السياحة.





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وبعد تعليق رحلات الطيران السياحية وغيرها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر , سوف نستقبل أول رحلة سياحية خلال هذه الأيام.





ولذلك قام مصريون بتداول عدد كبير من الصور المبهجة للأجانب مع المصريين عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فى أكثر من مكان سياحى , استعدادا لعودة النشاط السياحى مرة أخرى.





