بمناسبة عودة النشاط السياحى ... صورة مبهجة للأجانب مع المصريين.. شاهد

جاء فيروس كورونا المستجد , ومعه غلق جميع المعالم السياحية والمطارات والأماكن الترفيهية من نواد ومطاعم وكافيهات ... وغيرها , و ذلك لمنع التجمعات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة .
لكن مع القرارات الجديدة للحكومة المصرية التى سمحت لعودة الحياة مرة أخرى منذ يوم السبت الماضى , والتعايش مع فيروس كورونا ولكن مع اتباع كافة الاجرارات الإحترازية تم تداول صور مبهجة عن عودة السياحة.
اقرأ أيضا :
وبعد تعليق رحلات الطيران السياحية وغيرها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر , سوف نستقبل أول رحلة سياحية خلال هذه الأيام.
ولذلك قام مصريون بتداول عدد كبير من الصور المبهجة للأجانب مع المصريين عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فى أكثر من مكان سياحى , استعدادا لعودة النشاط السياحى مرة أخرى.