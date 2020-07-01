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منوعات

بمناسبة عودة النشاط السياحى ... صورة مبهجة للأجانب مع المصريين.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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مريم عزت
جاء فيروس كورونا المستجد , ومعه غلق جميع المعالم السياحية  والمطارات والأماكن الترفيهية من نواد ومطاعم وكافيهات ... وغيرها , و ذلك لمنع التجمعات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة . 

لكن مع القرارات الجديدة للحكومة المصرية التى سمحت لعودة الحياة مرة أخرى منذ يوم السبت الماضى , والتعايش مع فيروس كورونا ولكن مع اتباع كافة الاجرارات الإحترازية تم تداول صور مبهجة عن عودة السياحة. 

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وبعد تعليق رحلات الطيران السياحية وغيرها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر , سوف نستقبل أول رحلة سياحية خلال هذه الأيام. 

ولذلك قام مصريون بتداول عدد كبير من الصور المبهجة للأجانب مع المصريين عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "  فى أكثر من مكان سياحى , استعدادا لعودة النشاط السياحى مرة أخرى. 


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