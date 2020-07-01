نشرة الفن | حفيدة عادل إمام تقلده في «مدرسة المشاغبين».. وحمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث بلغ عدد متابعيها المليون، وذلك بإطلالة مبهجة وسط
الأشجار والزهور
نشرت ميس حمدان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "انستجرام" فيديو خلال خضوعها لتدريبات قاسية في الجيم
نشرت "هالة" حفيدة الزعيم عادل أمام، فيديو طريفًا، عبر حسابها على التطبيق الشهير ""تيك توك"
انتشرت الأيام الماضية العديد من الشائعات غير الصحيحة عن الحالة الصحية لوالدة النجم حمادة هلال بإصابتها بفيروس كورونا
قرر الفنان عصام كاريكا أن يوجه سؤالا للهضبة عمرو دياب.