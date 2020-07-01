بعد إغلاق 4 أشهر.. شاهد.. طوكيو ديزني لاند تعيد فتح أبوابها أمام الجمهور

فتحت مدينة الترفيه طوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني سي، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الجمهور، بعد إغلاق استمر لأربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.









ووفقا لـ "جابان تايمز"، قررت شركة أورينتال لاند التي تدير المدينة الترفيهية خفض عدد الزوار المسموح لهم بدخول المدينة إلى نصف العدد الطبيعي خلال فترة ما قبل الجائحة، على أن يتم شراء تذاكر محددة التاريخ مسبقا عبر الإنترنت.









كما تم أيضا تقليل عدد ساعات العمل في المتنزهات في أوراياسو، محافظة شيبا، التي تم إغلاقها منذ 29 فبراير، لتفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساءً.









وأضافت الصحيفة اليابانية أنه تم إلغاء أي عروض ترفيهية أو استعراضية، بما في ذلك عروض ديزني لاند الكهربائية.









وعلاوة على ذلك، سيخضع زوار المدينة لقياس درجة حرارتهم عند الدخول مع الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافات معينة خلال التجمعات طوال فترة بقائهم داخل المدينة الترفيهية باستثناء فترات الطعام.









وسيتم توفير عبوات مطهر الأيدي في الكثير من الأماكن داخل المدينة الترفيهية، فإن الزوار مطالبون بغسل وتطهير أيديهم على فترات أثناء وجودهم داخلها.









جدير بالذكر أن طوكيو ديزني لاند هي ثالث مدينة ترفيهية تابعة لمجموعة ديزني الأمريكية تستأنف نشاطها في العالم بعد ديزني لاند شنجهاي وديزني لاند هونج كونج.









وتعتزم ديزني لاند باريس فتح أبوابها مجددا يوم 15 يوليو المقبل.







