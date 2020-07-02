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منوعات

منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:44 ص
أغذية تساهم في زيادة
أغذية تساهم في زيادة التركيز
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مصطفى كرم

في إطار حرص وزارة الصحة المصرية والسكان على الاهتمام بطلاب الثانوية العامة والفرق النهائية في الجامعات، وضعت قائمة بالأغذية التي تساهم في تحسين الذاكرة وتساعدهم في التركيز.

ومن أهم الأغذية:

النشويات

تساعد النشويات في الحفاظ على مستوي السكر بالدم وتحسين أداء المخ، ومن الأطعمة الغنية بالنشويات "القمح والبليلة والخبز والبطاطا والأرز والمكرونة".

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الأسماك

الأسماك مصدر غني بالأوميجا 3 والتي تحسن من اداء الذاكرة والقدرة المعرفية لدى الطالب لذا ينصح بتناول السمك مرتين أسبوعيا على الأقل.

الشوكولاته الداكنة

تعمل الشكولاته على تحسين الجهاز العصبي بجسم الإنسان وتحتوي على الكاكاو الغني بمواد الأكسدة التي تحسن وظائف المخ وترفع مستوي السيروتونين الذي يحسن المزاح ويقلل التوتر.

وإليك القائمة كاملة حسب ما اعلنت عنه وزارة الصحة المصرية:-

منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
منها البليلة.. أغذية تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة خلال فترة الامتحانات
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