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ديني

هل يلزم الوضوء لقراءة القرآن من أجل التعبد ؟

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:37 ص
الوضوء
الوضوء
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إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مس المصحف حتى وإن كان للقراءة يجب ان يكون الإنسان متطهرا من الحدث الاكبر والأصغر. 

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «هل يلزم الوضوء فى قراءة القرآن للتعبد؟».. أن الإئمة الأربعة قالوا أن مس المصحف يلزمه وضوءا اما من يقرأ القرأن للتعبد دون مس المصحف فلا يلزمه وضوء ولا يشترط فيها الطهارة وإن كانت تستحب. 


هل يشترط الوضوء في سجدة التلاوة.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن سجدة التلاوة ليست واجبة بل مستحبة من فعلها أخذ الثوب ومن تركها فلا شيء عليه .

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على سؤال شخص يقول : " هل يشترط الوضوء في سجدة التلاوة "؟ . قائلا: جمهور الفقهاء قالوا بوجوب الوضوء في سجدة التلاوة وسجدة الشكر وقليل من الفقهاء من قال بعدم الضرورة إلا أن الأحوط أن تكون متوضئا وإذا كنت على غير وضوء فاتركها ولا تسجد للتلاوة . 

هل يجوز سجود الشكر من غير وضوء ؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية،  عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال ( هل يجوز سجود الشكر من غير وضوء ؟). 

وأجابت دار الإفتاء قائلة ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة.
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