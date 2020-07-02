هل يلزم الوضوء لقراءة القرآن من أجل التعبد ؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مس المصحف حتى وإن كان للقراءة يجب ان يكون الإنسان متطهرا من الحدث الاكبر والأصغر.
وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «هل يلزم الوضوء فى قراءة القرآن للتعبد؟».. أن الإئمة الأربعة قالوا أن مس المصحف يلزمه وضوءا اما من يقرأ القرأن للتعبد دون مس المصحف فلا يلزمه وضوء ولا يشترط فيها الطهارة وإن كانت تستحب.
وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «هل يلزم الوضوء فى قراءة القرآن للتعبد؟».. أن الإئمة الأربعة قالوا أن مس المصحف يلزمه وضوءا اما من يقرأ القرأن للتعبد دون مس المصحف فلا يلزمه وضوء ولا يشترط فيها الطهارة وإن كانت تستحب.
هل يشترط الوضوء في سجدة التلاوة.. أمين الفتوى يجيب