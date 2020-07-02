ما الأكثر دقة.. جهاز قياس درجة حرارة الأذن أم الجبهة.. تفاصيل

اتضح أن طبلة الأذن هي نقطة دقيقة للغاية لقياس درجة حرارة الجسم لأنها مرتاحة داخل الرأس (تمامًا مثل لسانك )، وهذا يجعل الكشف عن درجة حرارة الجسم اسهل وادق بشكل كبير، واتضح أنه يمكن إجراء الاستشعار عن بعد لدرجة حرارة الجسم باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وهذه التقنية هي طريقة جيدة للغاية للكشف عن درجة حرارة طبلة أذن الشخص.
ووفقًا لما قدمه موقع "howstuffworks" إليكم اهم مميزات قياس درجة الحرارة من خلال الغشاء الطبلي ...
عند الإصابة بعدوى فيروس كورونا يقوم الجسم برفع درجة الحرارة، وهو جزء هام للاستجابة المناعية والقضاء على الفيروس بشكل سريع، ويعد متابعة درجة الحرارة بشكل مستمر شرط لازم، وتوجد العديد من الطرق لقياس درجة الحرارة.
وأهمها وأدقها هو قياس درجة الحرارة عن طريق الأذن، فتشارك طبلة الأذن نفس إمدادات الدم في منطقة ما تحت المهاد بالمخ، لذا فهي تكشف ما يحدث داخليًا بشكل دقيق.
وتستخدم موازين حرارة الأذن ضوء الأشعة تحت الحمراء لقياس الطاقة الخارجة من طبلة الأذن، مما يجعلها تظهر بشكل سليم درجة حرارة الجسم.