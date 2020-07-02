ما الأكثر دقة.. جهاز قياس درجة حرارة الأذن أم الجبهة.. تفاصيل

اتضح أن طبلة الأذن هي نقطة دقيقة للغاية لقياس درجة حرارة الجسم لأنها مرتاحة داخل الرأس (تمامًا مثل لسانك )،

ووفقًا لما قدمه موقع "howstuffworks" إليكم اهم مميزات قياس درجة الحرارة من خلال الغشاء الطبلي ...

وأهمها وأدقها هو قياس درجة الحرارة عن طريق الأذن، فتشارك

طبلة الأذن نفس إمدادات الدم في منطقة ما تحت المهاد بالمخ، لذا فهي تكشف ما يحدث داخليًا بشكل دقيق.