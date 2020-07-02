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مرأة

بدون أدوية.. فواكه طبيعية تعالج الإمساك فى دقائق

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:22 م
علاج الإمساك
علاج الإمساك
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نهى هجرس
عادة ما يحدث الإمساك لوجود اضطراب في وظيفة الأمعاء وبسبب عدم كفاية تناول الماء، وعدم كفاية الألياف في النظام الغذائي، وتعطل النظام الغذائي العادي أو الروتين، والإجهاد.

كما يمكن أن يؤدي الإمساك المطول إلى العديد من المضاعفات الصحية مثل تورم البطن، والبواسير، والشقوق الشرجية، وهبوط المستقيم وما إلى ذلك، ومن المهم ملاحظة التغيرات في أنماط حركة الأمعاء العادية.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك اهم الفواكه التى تساعد فى علاج الامساك...

- الموز 

يعد الموز حلًا فعالًا وسريعًا للإمساك ، كما أن الموز فعال جدًا في علاج مشاكل المعدة ويساعد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والكهرل التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي الجيدة.


- البرتقال

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال على الكثير من فيتامين سي والألياف لتنعيم البراز للحفاظ على حركة الأشياء، تحتوي الفاكهة أيضًا على نارينجينين ، وهو فلافونويد وجد الباحثون أنه يمكن أن يعمل كملين، تناول برتقالة أو أضف القليل منها إلى السلاطة.


- التوت (rasabharee) 

يمكن أن يساعد توت العليق ، الذي يحتوي على ضعف الألياف مثل الفراولة ، على زيادة الجزء الأكبر من البراز لمساعدة الطعام على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، يساعد التوت أيضًا في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة التي تسهل عملية الهضم، يمكنك تضمين مجموعة متنوعة من التوت في نظامك الغذائي لتحقيق أقصى استفادة من خصائصه الملينة الطبيعية.
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