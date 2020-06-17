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مرأة

4 بدون أدوية ..4 حيل لمحاربة الإمساك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:51 م
الامساك
الامساك
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لمياء الياسين
هناك أطعمة عديدة يمكن إدخالها لنظامك الغذائى تساعد على محاربة الإمساك والتخلص من أعراضه المزعجة إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


الجوافة

تحتوي بشكل طبيعي على الكثير من الماء الذي يمكن أن يساعد في إبقاء الجسم رطبًا مع دعم حركات الأمعاء العادية. 

 الشوفان
 يحتوي الشوفان على كمية لا بأس بها من بيتا جلوكان ، وهي ألياف قابلة للذوبان لا تخفف من انتفاخ القولون والأمساك  فحسب ، بل تساعد أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

 بذور الكتان

في حين أن بذور الكتان في حد ذاتها ليست مشبعة بشكل خاص توفر ملعقة كبيرة من بذور الكتان في أي مكان من 0.6 إلى 1.2 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان. وعند استهلاكها بانتظام.

 بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس تخترق وزنها بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بتخفيف الإمساك. في الواقع ، يحتوي كوب واحد فقط من هذه البذور على 1 جرام من الألياف القابلة للذوبان و 3 جرامات من الألياف الغذائية ، وكلاهما يمكن أن يحسن وظيفة الأمعاء ويحافظ على الإمساك غير السار.

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