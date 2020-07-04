مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/7/2020

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 04يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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:برج الحمل

مهنيًا: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضًا التقوقع في محيطك العملي عاطفيًا: تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزنًا وقادرًا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة صحيًا: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد

برج الثور:

مهنيًا: تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمة وتوسع الآفاق محاطًا بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية عاطفيًا: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك وتُتاح لك فرص يجب أن تتكتّم حولها صحيًا: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها



برج الجوزاء:

مهنيًا: يجب أن تغيّر سلوكك اذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك عاطفيًا: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور الى قلبك وتطمئن إلى حبه لك صحيًا: تمارس نوعًا من الرياضة الخفيفة التي تتطلب إجهاد عضلات القلب كثيرًا ومفيدة





برج السرطان:

مهنيًا: لا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الازمات عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه ليس سهلًا صحيا: المحافظة على الصحة السليمة امر مهم، وقرار الحفاظ عليها بيدك من خلال نمط حياتك





برج الاسد:

مهنيًا: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات عاطفيًا: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك









برج العذراء:

مهنيًا: متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية، فكن حذرًا لتحمّل المزيد عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة والأحلام الجميلة صحيًا: حذار جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك ونشاطك الكبير





:برج الميزان

مهنيًا: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل عاطفيًا: عليك أن تواجه الوقائع كما هي، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا صحيًا: لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هوالحلّ المناسب لكل الأمور العالقة





برج العقرب:

مهنيًا: ضغوط روتينية في العمل، لكنك تملك القدرة على تسيير الأمور عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية المشاكل بينكما، لأنك تتحمل الجزء الأكبر منها صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات





برج القوس:

مهنيًا: تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقًا وثباتًا ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء

عاطفيًا: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومنسية والعذوبة. ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد صحيًا: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي

برج الجدي

مهنيًا: ينتقل فينوس إلى منزلك الثالث، أي إلى الحوت، ويعدك بأرباح مالية تحصل عليها اليوم من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة عاطفيًا: أجواء رومانسية تنعم بها اليوم برفقة الحبيب، وتضعان الخطط الجديدة والمشاريع للمستقبل صحيًا: انتبه إلى طعامك ونشاطاتك الكثيرة، وحاول التوفيق في كل شيء ولا تبالغ في العمل

برج الدلو:

مهنيًا: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، وحاول التركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور صحيًا: الوزن الثقيل يرخي بثقله على ركبيتك ورجليك ما يسبب لك تعبًا كبيرًا





برج الحوت:

مهنيًا: كن أكثر تعقلًا مع الزملاء، وخصوصًا أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها عاطفيًا: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل صحيًا: ضبط الأعصاب المطلوب منك يمهد السبيل لإراحة نفسك من مشاكال عابرة لكنها مزعجة