AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وسط إجراءات احترازية.. نقابة الصحفيين بالإسكندرية تقرر استئناف العمل بكامل طاقتها

السبت 04/يوليه/2020 - 05:13 م
نقابة الصحفيين بالإسكندرية
نقابة الصحفيين بالإسكندرية تقرر استئناف عملها
Advertisements
أحمد بسيوني

قررت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الصحفي رزق الطرابيشي، اليوم السبت، استئناف العمل بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، بكامل طاقته، طبقًا لمواعيد الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة والنصف مساءً، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما شددت النقابة على التزام جميع العاملين بعمل كشف حراري وارتداء الكمامات والتطهير الدوري طوال ساعات العمل، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري على الزملاء والزائرين قبل دخول مقر النقابة، مع مراعاة ارتداء الكمامة والتطهير.


أقرأ أيضًا:

قتلوا الشاب أمام عيني وخبوا السلاح تحت النقاب.. إسكندرانية تكشف كوارث الإخوان في ثورة يونيو..فيديو


وطالبت النقابة بمنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 37.3 درجة حفاظًا على سلامة الجميع، وتطهير وتعقيم مقر النقابة بصفة دورية.


وأكدت النقابة أن خدمة الأوفيس والمشروبات الباردة والساخنة والمعالق المستخدمة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.

وسط إجراءات احترازية.. نقابة الصحفيين بالإسكندرية تقرر استئناف العمل بكامل طاقتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: جميع العاملين والمترددين على الوزارة التزموا بارتداء الكمامات

أعمال الكنترول الأبرز.. جامعة السادات: خطة احترازية استعدادا لامتحانات الفصل الثاني

14 إجراء احترازيا لعقد امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة المنيا أول يوليو

إجراءات احترازية مشددة.. شروط دخول نادي المهندسين بالإسكندرية

بإجراءات وقائية.. نقابة الصحفيين تستأنف العمل بكامل طاقتها غدا

بإجراءات وقائية.. مبنى نقابة الصحفيين يعود للعمل بكامل طاقته

ترشيحاتنا

بعد حبسه 15 عاما.. 10 معلومات ترصد رحلة طارق النهري الفنية حتى دخوله السجن

نجل وزير الاقتصاد الأسبق يكشف أسباب وفاة والده

أهلي يريدونى أن أتزوج رجلا لا أحبه فهل عدم طاعتهم عقوق؟..على جمعة يرد

الدولار مستقر لليوم الثالث بالبنوك في ختام التعاملات

بعد تسليم نفسه.. النقض تؤيد حكم المشدد 15 عاما لـ الفنان طارق النهري

الزمالك مستنيك.. عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الأمراض المزمنة.. فوائد غير متوقعة لـ الأرز البنى على الصحة

أحدث الإطلالات الصيفية من هانى سلامة فى عيد ميلاده

بـ الأزرق القصير.. كارول سماحة بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد