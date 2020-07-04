وسط إجراءات احترازية.. نقابة الصحفيين بالإسكندرية تقرر استئناف العمل بكامل طاقتها

قررت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الصحفي رزق الطرابيشي، اليوم السبت، استئناف العمل بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، بكامل طاقته، طبقًا لمواعيد الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة والنصف مساءً، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما شددت النقابة على التزام جميع العاملين بعمل كشف حراري وارتداء الكمامات والتطهير الدوري طوال ساعات العمل، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري على الزملاء والزائرين قبل دخول مقر النقابة، مع مراعاة ارتداء الكمامة والتطهير.





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وطالبت النقابة بمنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 37.3 درجة حفاظًا على سلامة الجميع، وتطهير وتعقيم مقر النقابة بصفة دورية.





وأكدت النقابة أن خدمة الأوفيس والمشروبات الباردة والساخنة والمعالق المستخدمة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.