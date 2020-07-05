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برلمان

طاقة البرلمان تناقش 6 مشروعات قوانين للتعاقد مع شركات البترول

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
تعقد لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم ، اجتماع لمناقشة 6 مشروعات قوانين مقدمين من الحكومة  بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات.

وجاءت المشروعات كالآتي: 

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن أند برودكشن (93) بي. في وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر 4) ذات نطاق محدود المحدودة وشركة ثروة للبترول ش.م.م  للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر ج.م.ع.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن اند برودكشن (93) بي في وشركة ثروة للبترول ش.م.م  للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 3 بالبحر الأحمر ج.م.ع.

3-​مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بيبي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ثروة للبترول اس ايه أي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.

4-​مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة توتال إي أند بيإيجيبت أوف شور ويستيرن ديزرت بي . في . وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة كوفبك (ايجيبت) ليمتد وشكة ثروة للبترول أس . أيه . أي . للبحث عن الغاز و الزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ج. م. ع.

5-​مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز بي بي تي إي. إل تي دي وشركة ثروة للبترول أس. أيه. إي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الضبعة البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.

6-​مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 131 لسنة 2014 في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية ج. م. ع.
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