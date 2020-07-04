أيمن بهجت قمر ينعى والدة المخرج مجدى أبو عميرة

وقال ايمن بهجت قمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "البقاء لله في وفاة والدة المخرج الكبير مجدي ابو عميرة البقاء لله وخالص العزاء للأسرة".

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وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي والدة المخرج مجدى أبو عميرة





قالت النقابة في بيانها: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة كل من المخرج شكري أبو عميرة - أمين صندوق وعضو مجلس إدارة النقابة الأسبق والمخرج مجدي أبو عميرة وحماة المخرجة عبير الليثي وجدة المخرج محمود شكري".



