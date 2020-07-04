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فن

أيمن بهجت قمر ينعى والدة المخرج مجدى أبو عميرة

السبت 04/يوليه/2020 - 05:11 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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أحمد إبراهيم
نعى المؤلف والشاعر ايمن بهجت قمر والدة المخرج مجدى ابو عميرة والتى رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة. 

وقال ايمن بهجت قمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "البقاء لله في وفاة والدة المخرج الكبير مجدي ابو عميرة البقاء لله وخالص العزاء للأسرة". 

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وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي والدة المخرج مجدى أبو عميرة.

قالت النقابة في بيانها: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة  نقابة المهن السينمائية والدة كل من المخرج شكري أبو عميرة - أمين صندوق وعضو مجلس إدارة النقابة الأسبق والمخرج  مجدي أبو عميرة وحماة المخرجة عبير الليثي وجدة المخرج محمود شكري".

واختتمت البيان: "ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".
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