إنجي شرف تتألق في صورة جديدة من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة إنجى شرف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنجى شرف، بـإطلالة صيفية تخطف الأنظار على شاطئ البحر وقبعة ونظارة شمس، وهو ما جعل إطلالتها مميزة وأنيقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.