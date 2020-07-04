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فن

اخبار الفن .. كاملة ابو ذكرى تفتح النار على يوسف الشريف .. طارق النهرى من الشهرة الى خلف القضبان .. والجمهور يطارد للا فضة بسبب المتحرش

السبت 04/يوليه/2020 - 05:17 م
كاملة ابو ذكرى
كاملة ابو ذكرى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على أن يعلق على أزمة إسعاد يونس الأخيرة بعد اتهامها بالعنصرية ضد طبقة من الشعب.

تصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما روت تجربتها مع المتحرش أ ب.

هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكرى الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة بشأن رفضه تقديم المشاهد الساخنة فى أعماله الفنية. 

أثارت الفنانة الشابة للا فضة حالة من الجدل الواسع بعد كشفها عن بعض التفاصيل الخاصة بتجربتها مع المتحرش احمد بسام زكى وهو ما كان سببا فى تصدرها مؤشر البحث على جوجل نيوز. 

أثار الفنان طارق النهرى حالة من الجدل الواسع بسبب أحداث مجلس الوزراء، والتى تم اتهامه فيها، حيث شوهد حاملا سلاحا خلف شجرة. 

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.

أثارت الفنانة الشابة للا فضة حالة من الجدل الواسع بعد أن روت تفاصيل تجربتها مع المتحرش أحمد بسام زكى وهو الأمر الذى أعاد للأذهان تفاصيل أزمات النجمات مع المتحرشين واعتراف بعضهم بتعرضهم للتحرش. 
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