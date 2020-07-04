AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فلوريدا تسجل 11458 إصابة جديدة بـ كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 07:03 م
فلوريدا تسجل 11458
فلوريدا تسجل 11458 إصابة جديدة بكورونا
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، 11458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويعد ذلك الارتفاع هو الثاني خلال 3 أيام والذي يزيد فيه عدد الإصابات عن 10 آلاف حالة.

في وقت سابق، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سجلت الجمعة أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

يأتي ذلك وسط انتقادات للرئيس دونالد ترامب، الذي توجه مساء الجمعة  إلى ولاية داكوتا الجنوبية، وذلك لحضور احتفالات يوم الاستقلال وسط توقعات بحضور حشد كبير من مؤيديه، في الوقت الذي شددت فيه الولايات الأخرى تدابير مكافحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد في المعدل.. أمريكا تسجل 2200 وفاة جديدة بـ كورونا

أمريكا تسجل 1900 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

رغم ارتفاع إصابات كورونا القياسي.. ترامب يقيم احتفالات يوم الاستقلال

رقم قياسي .. أمريكا تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

الزمالك مستنيك.. عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام..شاهد

أردوغان: تركيا أصبحت جهة فاعلة قوية بالمنطقة

البحر مثل الوطن يحتضر وينزف دمًا.. قصة مثيرة على شواطئ لبنان

الهيئة الوطنية للانتخابات: 11 يوليو فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أزمة سد النهضة.. الإخوانية توكل كرمان تصف رئيس وزراء إثيوبيا بالمناضل

تقارير.. الزمالك يعرض 24 مليون جنيه على خالد بوطيب لتفادي عقوبة الفيفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم