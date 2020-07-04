فلوريدا تسجل 11458 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، 11458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ويعد ذلك الارتفاع هو الثاني خلال 3 أيام والذي يزيد فيه عدد الإصابات عن 10 آلاف حالة.





في وقت سابق، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سجلت الجمعة أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



